Правообладателям земель выданы обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений.

По информации регионального Россельхознадзора, на территории Владимирской области за первое полугодие текущего года выявлено зарастание Борщевиком Сосновского на площади 2,4066 га на 9 земельных участках в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Собинском, Кольчугинском, Петушинском районах.Правообладателям земель выданы обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений. Кроме того, информация по нарушителям направлена в Управление Федеральной налоговой службы регионов с целью повышения ставки земельного налога.