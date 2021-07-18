Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 425 случаев заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших в областном центре - 64 человека. 28 случаев в Гусь-Хрустальном, 27 в Ковровском, 22 в Муромском, 15 в Вязниковском, 11 в Суздальском, 10 в Гороховецком, по 9 случаев в Киржачском и в Собинском районах. 8 заболевших в Петушинском, По 6 в Кольчугинском и в Меленковском, по 5 - в Юрьево-Польском и в Александровском районах. По 3 случая в Судогодском, в Камешковском и в Селивановском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 425 случаев заболевания.