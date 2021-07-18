Во Владимирскую область привезли 12 тысяч доз Спутника V. В ближайшие дни ожидается поставка ещё пяти тысяч инъекций. С 19 июля препарат начнут распределять между прививочными пунктами ..

Во Владимирскую область привезли 12 тысяч доз Спутника V. В ближайшие дни ожидается поставка ещё пяти тысяч инъекций.С 19 июля препарат начнут распределять между прививочными пунктами Владимирской области.Напомним, что Роспотребнадзор ввёл в области для работников полутора десятков сфер. Первый компонент вакцины сотрудники этих отраслей должны получить до 15 августа 2021 года. Их будут прививать в приоритетном порядке.Запись на вакцинацию открыта на госуслугах, по номеру 122 или в регистратуре поликлиники по месту жительства.