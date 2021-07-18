Во Владимире загорелся ресторан «Шеш-Беш». ЧП произошло 18 июля около 19 часов. На чердаке здания было сильно задымление. Прибывшие на место сотрудники МЧС сформировали звенья

Во Владимире загорелся ресторан «Шеш-Беш». ЧП произошло 18 июля около 19 часов. На чердаке здания было сильно задымление. Прибывшие на место сотрудники МЧС сформировали звенья газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Из здания кафе пожарные эвакуировали 26 человек: 18 сотрудников заведения и 8 гостей. Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров, сообщают в