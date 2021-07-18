Музыка, пение могут не только радовать, но и исцелять. Есть даже целая методика - Вокальная терапия. И главное, что ее может освоить каждый . Анастасия Сахарова приглашает заглянуть туда , где голосом лечат.

Музыка, пение могут не только радовать, но и исцелять. Есть даже целая методика - "Вокальная терапия". И главное, что ее может освоить каждый . Анастасия Сахарова приглашает заглянуть туда, где голосом лечат.Насколько человек находится в гармонии с собой? Это можно узнать по голосу. В этом уверены вокальные терапевты. Марина Дубнова давно посещает занятия по вокальной терапии. И благодаря им в голосе появилась глубина. Марина Дубнова: “Хорошо расслабляется лицо. Проводятся практики на дыхание, хорошо расслабляется грудь. Как-то общее состояние улучшается. Чувствуешь свободу в теле, легкость».Екатерина Захарова на занятии впервые. По словам молодой мамы, вокальная терапия похожа на голосовую йогу. И она полезна в любом возрасте. Екатерина Захарова: “Вокальное занятие благотворно влияет и на ребенка, в том числе. Сегодня я пришла со своей дочкой. Мы решили посмотреть, как это проходит”.Пение - важная часть практики. Но прежде важно проработать зажимы - горловые, грудные, диафрагмальные. Именно они мешают человеку реализовать себя. И часто приводят к болезням и конфликтам в семье, утверждает вокальный терапевт Александра Ченчик. Александра Ченчик, вокальный терапевт: “Ходила дочка и мама. Сначала они ходили по отдельности, сложная ситуация в семье была. Они перестали даже общаться. Сначала с одной занималась , потом с другой. А потом они стали вместе приходить, нашли общий язык, семья наладилась”.Занятия проходят бесплатно в поддержку молодых семей, и особенно - мам в декрете. Площадкой выступает Центр профессиональной поддержки материнства и детства "Мамина радость". Любовь Куренкова, председатель правления Центра профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость»: «У нас есть и послеродовая восстановительная гимнастика, и психологические тренинги и индивидуальные консультации психолога. Это популярное направление, потому что мамам нужна поддержка”.И вокальная терапия - как раз помощь всем мамам. Ведь именно благодаря голосу можно изменить жизнь.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. “Вести-Владимир”.