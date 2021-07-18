Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, усиление северо-западного ветра. Порывы ветра могут достигать 15 – 17 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.