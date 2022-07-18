К концу года владельцам офисов придется снизить ставки.

К концу года владельцам офисов придется снизить ставки.На коммерческом рынке недвижимости Москвы увеличивается доля свободных площадей. Быстрее всего высвобождаются офисы в дорогих бизнес-центрах, откуда съезжают IT-компании и иностранные арендаторы.Больше всего офисов с начала года освободилось в деловых комплексах на центральных улицах города, где уровень вакантности вырос до 21%. В среднем по рынку в премиальных БЦ пустует 13%. С начала года в сегменте появились дополнительные 360 тыс. «квадратов», предлагаемые в прямую аренду и в субаренду.Спрос на дорогие офисы снизился на 20%. За второй квартал было арендовано всего 550 тыс. кв. м – минимальный показатель за последние тринадцать лет. Средний размер арендуемого офиса составил 1,2 тыс. кв. м, что на 16% меньше, чем годом ранее. Также значительно выросла популярность маленьких офисов, площадью до 250 кв. м.Сокращение спроса пока не привело к снижению цен, напротив, аренда дорогих офисов во втором квартале подорожала на 7%. Но произошло это большей частью из-за того, что арендаторы разобрали самые доступные предложения. Увеличение доли свободных площадей неизбежно приведет к снижению ставок. По прогнозам аналитиков, к концу года уровень вакантности вырастет до 20%.