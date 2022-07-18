В результате ЧП пострадал автомобиль спасательной службы.

В Коврове после взрыва в гараже сгорел автомобиль и пострадали четыре человека. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Первоначально ковровский поисково-спасательный отряд выехал на вскрытие гаража, расположенного на пересечении улиц Ватутина и Блинова. После манипуляций с воротами прогремел взрыв. В результате происшествия сгорел автомобиль спасательной службы и пострадали четыре человека, среди которых двое спасателей.Как уточнила официальный представитель МЧС Светлана Барашкова, сотрудники МЧС не пострадали.Внутри взорвавшегося гаража находился автомобиль «Пежо», который выгорел от начавшегося пожара. После хлопка вблизи вспыхнуло ещё несколько гаражей.На месте работают сотрудники МВД, горгаза и энергетики. Принимаются все необходимые меры к ликвидации последствий ЧП. Дознаватели устанавливают причину произошедшего.Видео с места ЧП опубликовало сетевое издание