Вместо дороги – песок, ямы, колдобины и грязь. Жители дома номер 19 на улице Совхозной в Камешково недовольны состоянием тротуара и дорожного покрытия возле жилого здания. Среди них – Людмила

Вместо дороги – песок, ямы, колдобины и грязь. Жители дома номер 19 на улице Совхозной в Камешково недовольны состоянием тротуара и дорожного покрытия возле жилого здания. Среди них – Людмила Хахметулова. 66-летняя пенсионерка вспоминает свои детские годы в деревне. По ее словам, состояние этой дороги в Камешково ничем не отличается от деревенских дорог более чем