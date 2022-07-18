Владимирские полицейские задержали двух жителей Уфы, подозреваемых в краже коллекционных комиксов из книжного магазина во Владимире. Стоимость специальных изданий – 5 тысяч рублей. По

Владимирские полицейские задержали двух жителей Уфы, подозреваемых в краже коллекционных комиксов из книжного магазина во Владимире. Стоимость специальных изданий – 5 тысяч рублей. По информации УМВД России по Владимирской области, в июне в полицию поступило заявление от представителей книжного магазина. Сотрудники органов установили, что к краже могут быть причастны двое жителей Уфы – 24-летний и