На южном участке Московской скоростной магистрали (МСД) на 50% готова эстакада через Волгоградский проспект. Ее длина – 1,5 километра.

На южном участке Московской скоростной магистрали (МСД) на 50% готова эстакада через Волгоградский проспект. Ее длина – 1,5 километра.Эстакада пройдет под Люблинской и Шоссейной улицей, а также Волгоградским проспектом и путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). На ней предусмотрено по три полосы в каждом направлении."В настоящее время строители ведут работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений и наносят на них огнезащитное покрытие", – сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики, руководитель стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.На участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Грайворонская до Шоссейной построят дороги общей протяженностью 10,4 километра. Участок будет включать пять эстакад: по основному ходу (ЮВХ) через Волгоградский проспект, съезд с проспекта на ЮВХ в сторону Рязанского проспекта и Каширского шоссе, съезд с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону центра Москвы и области.После окончания строительства станет удобнее добираться до жилых массивов районов Печатники и Текстильщики, до объектов социального, бытового и культурного назначения. Кроме того, улучшится транспортная ситуация на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) от Нижегородской улицы до развязки с Волгоградским проспектом.Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что территория в районе новой эстакады будет благоустроена. Там высадят около семи тысяч кустарников, 367 деревьев, проложат более 12 гектаров газона. Возведение всех хордовых магистралей завершится в 2023 году, уточнил он.Московский скоростной диаметр – один из самых амбициозных проектов в области дорожного строительства. Это объединение Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд в единую магистраль.Ввод МСД даст возможность прямого сквозного проезда через всю столицу с севера на юг, разгрузит дороги и улучшит экологическую ситуацию. Магистраль будет иметь всероссийское значение: она свяжет Москву, Санкт-Петербург, Крым, Казань и Екатеринбург.Строительство Московского скоростного диаметра анонсировал мэр Сергей Собянин. На магистрали не будет светофоров, поэтому поездка через весь город займет около 40 минут, говорил градоначальник.