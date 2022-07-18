Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Камешковская центральная районная больница не зарегистрировала эксплуатируемое медоборудование. К таким выводам пришли прокуроры в результате проверки учреждения.Имеющиеся системы хранения и газификации жидкого кислорода: криогенные газификаторы, сосуды, работающие под давлением, стационарный атмосферный испаритель и газосмесительное оборудование, - не поставлены на учёт в госреестре опасных производственных объектов.«Их бесконтрольное использование нарушает требования промышленной безопасности и может повлечь возникновение аварий», - подчеркнули в прокуратуре.В Камешковский районный суд направлен иск о признании незаконным бездействие руководства больницы, а также возложении обязанностей включить системы в вышеуказанный перечень. Судья поддержал требование прокуроров. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.