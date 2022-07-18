Сегодня директора и учителей школы Лидер в поселке Княжье озеро Истринского района Московской области братки не пустили в здание школы. Образовательное учреждение успешно работает с 2014 года.

Сегодня директора и учителей школы "Лидер" в поселке Княжье озеро Истринского района Московской области "братки" не пустили в здание школы. Образовательное учреждение успешно работает с 2014 года.Все условия аренды неукоснительно соблюдаются. Но собственник здания, видимо, возомнил себя всемогущим князем, который может таким образом до срока окончания аренды в 2029 году, неожиданно прервать договор, препятствуя учебному заведению в функционировании. А вернее, по-видимому, так решила его жена Шмакова Светлана.Закон полностью на стороне школы, но как оказалось, для кого-то он не писан.Удивляет, что в этой ситуации молчат прокуратура и следственный комитет. Неужели возвращаются лихие 90-е?Кстати, с предыдущей школой, которая находилась в этом же помещении, произошла аналогичная ситуация.