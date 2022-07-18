Крупный пожар с серьезным ущербом произошел в гаражном кооперативе Коврова на улице Блинова днем 18 июля. Пострадали четыре человека, сгорели девять гаражей и две машины. В МЧС России по

Крупный пожар с серьезным ущербом произошел в гаражном кооперативе Коврова на улице Блинова днем 18 июля. Пострадали четыре человека, сгорели девять гаражей и две машины. В МЧС России по Владимирской области рассказали, что вызов на спасательный пульт поступил в 11:29. К загоревшемся гаражам оперативно выехали пожарные, потушившие пламя на площади 174 кв.м. Возгорание удалось ликвидировать