Евросоюз отправил на Украину очередной пакет помощи. При этом МИД РФ не раз заявлял о желании Запада таким образом развязать масштабную войну против России. Журналисты издания Свободная Пресса обратились за комментарием к предпринимателю Евгению Пригожину. Он назвал истинные цели российской военной операции на Украине, а также назвал США историческим врагом не только русских, но и славян всего мира.

Евросоюз отправил на Украину очередной пакет помощи. При этом МИД РФ не раз заявлял о желании Запада таким образом развязать масштабную войну против России. Журналисты издания "Свободная Пресса" обратились за комментарием к предпринимателю Евгению Пригожину. Он истинные цели российской военной операции на Украине, а также назвал США историческим врагом не только русских, но и славян всего мира."Цель спецоперации России на Украине – наказать националистов, убивавших русских на сопредельных нам территориях. Руководство Украины же обратилось к нашим общим историческим врагам, не только русских, но и славян всего мира – к американцам", – справедливо заметил Евгений Пригожин.В заключение он добавил, что именно власти Украины "фактически развязали сейчас Третью мировую войну".