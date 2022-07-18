Тело помогли вытащить жители деревни Кадыево, отдыхавшие по близости. Пострадавшую попытались реанимировать, но спасти её жизнь не удалось.

Вечером 16 июля в озере Рассохино, расположенном в Собинском районе, утонула 60-летняя женщина. Об этом сообщается в паблике «Собинские вести МЧС».По предварительной информации, компания распивала спиртное, а потом отправилась купаться. В результате пенсионерка захлебнулась водой.Тело помогли вытащить жители деревни Кадыево, отдыхавшие по близости. Пострадавшую попытались реанимировать, но спасти её жизнь не удалось.