Обвиняемый скрылся с места преступления, но через 10 минут его задержали полицейские.

Житель Судогды убил мужчину из-за 100 рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Следкома.По версии следствия, вечером 7 июля пьяное тело подошло к трём ранее незнакомым ему землякам с просьбой одолжить 100 рублей. Компания отказала выпивохе и 33-летний агрессор полез в драку. В ходе конфликта он вонзил нож в грудь одного из оппонентов.Обвиняемый скрылся с места преступления, но через 10 минут его задержали полицейские. От полученных травм 35-летний потерпевший скончался в больнице. Душегуба заключили под стражу. На допросах фигурант ушёл в отказ.Расследование уголовного дела продолжается.