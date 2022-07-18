Сотрудники Россельхознадзора за 6,5 месяцев 2022 года обнаружили на территории Владимирской области 29 несанкционированных свалок. Владельцев обязали убрать мусор и заплатить штраф. Кроме
<a href="https://33live.ru/novosti/18-07-2022-s-nachala-goda-vo-vladimirskoj-oblasti-nashli-29-nezakonnyx-svalok.html" target="_blank">С начала года во Владимирской области нашли 29 незаконных свалок</a> - Сотрудники Россельхознадзора за 6,5 месяцев 2022 года обнаружили на территории Владимирской области 29 несанкционированных свалок. Владельцев обязали убрать мусор и заплатить штраф. Кроме
[url=https://33live.ru/novosti/18-07-2022-s-nachala-goda-vo-vladimirskoj-oblasti-nashli-29-nezakonnyx-svalok.html]С начала года во Владимирской области нашли 29 незаконных свалок[/url] - Сотрудники Россельхознадзора за 6,5 месяцев 2022 года обнаружили на территории Владимирской области 29 несанкционированных свалок. Владельцев обязали убрать мусор и заплатить штраф. Кроме