Сотрудники Россельхознадзора за 6,5 месяцев 2022 года обнаружили на территории Владимирской области 29 несанкционированных свалок. Владельцев обязали убрать мусор и заплатить штраф. Кроме

Сотрудники Россельхознадзора за 6,5 месяцев 2022 года обнаружили на территории Владимирской области 29 несанкционированных свалок. Владельцев обязали убрать мусор и заплатить штраф. Кроме оплаты за мусор, 10 нарушителям выдали досудебную претензию о возмещению вреда почве. За загрязнение природы нарушителям придется заплатить свыше 600 тысяч рублей. Общая площадь незаконных свалок в регионе составила 20330 кв. м;.