Новый многофункциональный комплекс – неотъемлемый инструмент оториноларингологии, с помощью которого врач диагностирует и лечит различные заболевания.

В Селивановской центральной районной больнице появился современный ЛОР-комбайн. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.Многофункциональный комплекс – неотъемлемый инструмент оториноларингологии, с помощью которого врач диагностирует и лечит различные заболевания. Техника оборудована насадками, распыляющей системой, устройством для нагрева инструментария и другими функциями.«В первый месяц с помощью аппарата терапию и диагностику прошли 380 пациентов, среди которых 200 детей», - уточнили в депздраве.Главврач медучреждения Евгений Дунаев добавил, что теперь лечебные манипуляции проходят безболезненно и максимально комфортно для больных.