Новый многофункциональный комплекс – неотъемлемый инструмент оториноларингологии, с помощью которого врач диагностирует и лечит различные заболевания.
В Селивановской центральной районной больнице появился современный ЛОР-комбайн. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.
Многофункциональный комплекс – неотъемлемый инструмент оториноларингологии, с помощью которого врач диагностирует и лечит различные заболевания. Техника оборудована насадками, распыляющей системой, устройством для нагрева инструментария и другими функциями.
«В первый месяц с помощью аппарата терапию и диагностику прошли 380 пациентов, среди которых 200 детей», - уточнили в депздраве.
Главврач медучреждения Евгений Дунаев добавил, что теперь лечебные манипуляции проходят безболезненно и максимально комфортно для больных.