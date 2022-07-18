Ей также предстоит выплатить крупный штраф.

В Александрове осудили москвичку, по вине которой погиб маленький ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе районного суда.В январе текущего года женщина не справилась с управлением, машину занесло из-за гололедицы, и она врезалась во встречный автомобиль. Малыш находился в протараненном авто. Несмотря на ремни безопасности, он погиб.В результате виновницу аварии приговорили к двум годам колонии, а также взыскали моральный вред в размере 1,5 млн рублей. Отбывать наказание жительница Москвы начнёт после того, как её ребенку исполнится 14 лет.