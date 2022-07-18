В Александрове суд признал жительницу Москвы виновницей аварии, повлекшей смерть ребенка. Женщину приговорили к 2 годам колонии, сообщили в пресс-службе суда. Авария произошла в январе 2022

В Александрове суд признал жительницу Москвы виновницей аварии, повлекшей смерть ребенка. Женщину приговорили к 2 годам колонии, сообщили в пресс-службе суда. Авария произошла в январе 2022 года. Суд установил, что женщина не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в машину, ехавшую по встречной полосе. Из-за полученных сильных травм ребенок погиб. Осужденная начнет отбывать