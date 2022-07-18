Эти изыскания на территории кремля много лет проводит Древнерусская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа (рук. С.В.Томсинский).

В музей-заповедник «Александровская слобода» поступают прошедшие экспертизу предметы, обнаруженные в ходе археологических раскопок сезона 2021 года. Эти изыскания на территории кремля много лет проводит Древнерусская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа (рук. С.В.Томсинский).Археологи передали два уникальных предмета, так, по крайней мере считают эксперты. Первый - фрагмент черепицы с процарапанным до обжига рисунком, второй – интереснейший костяной рельеф, предположительно, из грозненских вещей.На черепице мастер нарисовал схему из прямых и пунктирных линий. Главный хранитель музея Е.В.Жилкина отмечает: «Археологи считают, что схему выполнил человек, владеющий европейской архитектурной графической традицией, четко представляющий себе, что он изображает. Такие приемы характерны для эпохи Возрождения, чертежей Леонардо да Винчи, что с большой долей вероятности дает возможность предполагать об итальянском мастере – авторе чертежа, прибывшем в Александровскую слободу строить (в начале XVI века) дворцовую резиденцию». И далее Е.В.Жилкина цитирует резюме археологов: «Предположительно, на черепице нарисован строительный чертеж стропильной системы крыши, куда, возможно, потом эту черепицу с чертежом и положили».Костяной рельеф в «Слободе... » найден впервые. Он представляет собой небольшую пластину цевки, на которой вырезан обнаженный мужчина, стоящий у массивного столба. (Персонаж из притчей Пролога - милостивый блудник, творящий грех прелюбодейственный, и творящий в то же время милостыню, за что, собственно, он и был прикован к столбу между адом и раем). «Предварительно, пластинку датируют второй половиной XVI века, она, вероятно, использовалась как накладка ларца - вещи царской либо ближайшего окружения Ивана Грозного. Сюжет о милостивом блуднике становится очень популярным в XV-XVI веке, его начали изображать на иконах Страшного суда", - рассказала Е.В.Жилкина. Пластина (примерные размер 7 см на 2,5 см) сохранилась частично, предполагается, что был и ангел со свитком, принесший милостивому блуднику весть о его месте у столба.