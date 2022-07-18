Жуткое ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Владимира днем 18 июля. Троллейбус на высокой скорости врезался в опору освещения на улице Гагарина. Фотографии с

Жуткое ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Владимира днем 18 июля. Троллейбус на высокой скорости врезался в опору освещения на улице Гагарина. Фотографии с рассказами очевидцев появились во многих владимирских группах ВКонтакте. По словам свидетелей, водитель троллейбуса потерял управление и выехал с проезжей части на бордюр. Машина остановилась, лишь уткнувшись в фонарный столб,