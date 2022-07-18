Жуткое ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Владимира около 13:50 18 июля. Троллейбус на высокой скорости врезался в опору освещения на улице Гагарина. По информации

Жуткое ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Владимира около 13:50 18 июля. Троллейбус на высокой скорости врезался в опору освещения на улице Гагарина. По информации полиции, пострадали пять человек. По словам свидетелей, водитель троллейбуса уснула за рулем и выехала с проезжей части на тротуар. Машина остановилась, лишь уткнувшись в фонарный столб, который от