16 июля Кольчугино отметил свой день рождения. Городу исполнился 91 год. Праздник проходил на разных площадках. В Центральной библиотеке гости смогли окунуться в историю и узнать больше о

16 июля Кольчугино отметил свой день рождения. Городу исполнился 91 год. Праздник проходил на разных площадках. В Центральной библиотеке гости смогли окунуться в историю и узнать больше о кольчугинском подстаканнике, а в соседнем зале проходил книжный аукцион. Неподалеку расположился книжный перекресток. За одним столом гости разгадывали загадки о русских народных сказках, за другим изучали древнерусские