Более 60 народных умельцев со всей России представили свои изделия художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

В Суздале 16 июля в Музее деревянного зодчества состоялся ХХ юбилейный День огурца.Участников праздника ждали: гастрономические и ремесленные ряды, мастер-классы, дегустация огуречных разносолов, конкурсы, яркие фотозоны, много музыки, песен и забав.Специальные гости праздника: исполнительница народных песен Марина Девятова и заслуженный артист России Вячеслав Малежик спели для суздальцев и туристов свои хиты.Более 60 народных умельцев со всей России представили свои изделия художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.