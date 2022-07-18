За три месяца с марта в 33-ем регионе закрылось 1100 предприятий, а появилось - 302 фирмы.

Владимирская область занимает 10 место в рейтинге РФ по количеству закрывающихся предприятий по отношению к вновь создаваемым. Результаты исследования опубликовала аудиторско-консалтинговая организация .Компания изучила данные с начала спецоперации на Украине и ввода западных санкций. Исследование основано на сведениях из ФНС.За три месяца с марта в 33-ем регионе закрылось 1100 предприятий, а появилось - 302 фирмы. В результате количество открытых компаний не покрывает даже 30% от числа ликвидированных бизнес-структур.Для сравнения, у соседей из Ивановской, Рязанской и Ярославской областей показатели намного выше - от 45% до 50%.