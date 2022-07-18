В решении проблемы помогла прокуратура.

Во Владимире больной раком отсудил 260 тысяч рублей, потраченных на лечение. В решении проблемы помогла прокуратура.Обратившийся страдает онкозаболеванием и подлежит бесплатному обеспечению лекарствами. Мужчине рекомендован препарат «Мекинист». Поликлиника направила в депздрав заявку на выделение средств для покупки медикамента, но ведомство не приняло своевременных мер по обеспечению пациента лекарством. В итоге на терапию владимирец потратил более 260 тысяч рублей.Прокурор подал иск в Октябрьский районный о взыскании суммы, а также компенсации морального вреда. Судья согласился с доводами прокурора и постановил вернуть онкобольному потраченные средства.