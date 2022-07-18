Они дали признательные показания.

Во Владимире за кражу комиксов из книжного магазина задержали двух парней. В совершении преступления подозревают жителей Уфы.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в конце июня поступило заявление о хищении коллекционных комиксов стоимостью пять тысяч рублей. Оперативники установили, что к инциденту причастны 24-х и 21-летний безработные жители Башкортостана.Молодые люди задержаны и дали признательные показания.«Один из приятелей коллекционирует украденное издание. Денег на покупку не было, поэтому фигуранты решили похитить печатную продукцию. Сложив её в рюкзак, сообщники скрылись», - поделились подробностями произошедшего в МВД.Сейчас на них завели уголовное дело. Обвиняемые возместили материальный ущерб. Их отпустили под подписку о невыезде.