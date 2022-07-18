«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уточняет, что скорость порывов может достигать 12 – 17 м/с.

Во Владимире в ближайшие 2-4 часа ожидается гроза с дождём и сильный ветер. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уточняет, что скорость порывов может достигать 12 – 17 м/с.Из-за непогоды увеличиваются риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с авариями на дорогах и в системе ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев.Водителям рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб: 112.