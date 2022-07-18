На месте работают сотрудники МВД и медики. Причины ДТП устанавливаются.

Во Владимире после столкновения троллейбуса с опорой освещения пострадали пять человека. На место ЧП выехали представители мэрии.Как уточнили в УМВД по Владимирской области, в 13:50 маршрут №8 выехал на обочину, где врезался в фонарный столб. Авария произошла рядом с остановкой на улице Гагарина. Пока известно о трёх пострадавших.На месте работают сотрудники МВД и медики. Причины ДТП устанавливаются.Обновление: Ранее сообщалось о троих пострадавших. К 16 часам стало известно, что в больницу обратилось пять человек.