На защиту интересов медика встали прокуроры.

В Суздальском районе медсестру оставили без выплат за лечение пациентов с COVID-19. На защиту интересов медика встали прокуроры.Сотрудницу поликлиники посёлка Боголюбово, подразделения Суздальской районной больницы, перевели на должность медицинской сестры участкового терапевта. Согласно табелю рабочего времени, в январе-феврале 2022 года она оказывала помощь больным коронавирусом. Однако полагающиеся выплаты ей не начислили.Прокурор района внёс в адрес главврача представление. По результатам рассмотрения документа женщине перевели полагающуюся надбавку.