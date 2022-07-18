Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Во Владимирской области из-за капремонта перекрыто движение по в Суздальском, Александровском и Вязниковском районах. Переправы намерены ввести в эксплуатацию к концу осени.В Александровском районе на путепроводе через реку Бачевка разбирают полотно по одной полосе движения.Под Вязниками, на мосту через реку Пыжовик, также разобрана левая сторона конструкции, забетонированы насадки опор, установлены пролётные плиты.В Суздальском районе на мосту через Рпень ведётся армирование опор.Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».Напомним, что строения служат единственным средством транспортной доступности малых сел и деревень с райцентром и Владимиром.