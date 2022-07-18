Скорость порывов северо-западного ветра составит 5-8 метров в секунду.

Во Владимирской области прогнозируют дожди и похолодание до +18 градусов. Об этом сообшает Центр «Фобос».В понедельник, 18 июля, будет от 14 до 18 градусов тепла. По информации метеорологов, владимирцев ждут обильные осадки. В целом, установится пасмурная погода. Скорость порывов северо-западного ветра составит 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.Добавим, что вся неделя будет весьма прохладной, от 16 до 22 градусов. Потепление придёт ближе к выходным, когда столбик термометра поднимется до +25.