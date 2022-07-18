Рост заболеваемости среди жителей региона достиг масштабов эпидемии.

Во Владимирской области в два раза могут увеличить сумму, выделяемую на лекарства пациентам с сахарным диабетом. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Артём Осипов.Рост заболеваемости среди жителей региона достиг масштабов эпидемии. За пять лет количество владимирцев, страдающих недугом, выросло с 47 до 56 тысяч человек.При этом за первое полугодие 2022 года число выданных диабетикам лекарств увеличилось на 85%, со 141 млн до 241 млн рублей.«В 2023 году отпуск бесплатных препаратов для указанной категории льготников планируется увеличить ещё в 1,5-2 раза», – подчеркнул глава ведомства.Напомним, что в группе риска находятся граждане, чьим родственникам уже поставлен такой диагноз, люди с лишним весом, страдающие сердечно-сосудистыми патологиями, а также владимирцы старше 45 лет. Для выявления болезни следует контролировать уровень глюкозы в крови и проходить профилактические медосмотры.