От асфальта во дворе дома номер 4 по улице Михалькова в Юрьевце остались одни воспоминания. С момента строительства, а это 34 года, никаких работ по поддержанию асфальтового покрытия во дворе

От асфальта во дворе дома номер 4 по улице Михалькова в Юрьевце остались одни воспоминания. С момента строительства, а это 34 года, никаких работ по поддержанию асфальтового покрытия во дворе не проводилось. Под ногами щебенка, по которой, по словам местных жителей, невозможно ходить. В доме проживает много пенсионеров, для них любой выход из дома становится