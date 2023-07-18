83-летняя пенсионерка помогла найти ограбившего ее рецидивиста во Владимирской...

83-летняя пенсионерка помогла найти ограбившего ее рецидивиста во Владимирской области.Оперативники уголовного розыска вместе с участковым уполномоченным полиции Отделения МВД России по Селивановскому району задержали 34-летнего местного жителя, он во всем признался.Тем утром поступило сообщение что жительницу одной из деревень, ночью было совершено нападение. Злоумышленник проник в частный дом, подошел к спящей хозяйке и, прикрыв лицо 83-летней жертвы подушкой, потребовал отдать ему сбережения. Напуганная пенсионерка достала завернутые в платок и спрятанные в кровати 50 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Однако потерпевшая смогла описать полицейским приблизительный рост и одежду нападавшего. Полицейские установили, что это мог быть ранее неоднократно судимый житель соседней деревни.Он попытался скрыться на территории Муромского района, но все равно был задержан по горячим следам.Фото: https://www.pxfuel.com