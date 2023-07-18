Актера Александра Захарьева экстренно госпитализировали из театра кукол имени С. В. Образцова. В тот момент артист участвовал в постановке Кто убил Фриду Кало. По данным , после окончания ..

Актера Александра Захарьева экстренно госпитализировали из театра кукол имени С. В. Образцова. В тот момент артист участвовал в постановке "Кто убил Фриду Кало".По данным , после окончания спектакля Захарьев оступился и почувствовал резкую боль в ступне. В итоге его увезли в больницу с подозрением на перелом наружной лодыжки. Рентгена показал, что у артиста сильный вывих.