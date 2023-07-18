Рекомендованная розничная цена на Granta c антиблокировочной системой тормозов начинается от 772,5 тыс. рублей.

"Автоваз" возобновил выпуск автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании."Автоваз" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов", - отмечается в сообщении.Антиблокировочная система устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с версии Classic. Рекомендованная розничная цена на Granta c ABS начинается от 772,5 тыс. рублей.Ранее глава компании Максим Соколов сообщал, что возобновить производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов, планируется летом 2023 года.В мае 2022 года правительство на фоне проблем с поставками комплектующих упростило требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено выпускать машины всех экологический классов от "Евро 0" до "Евро 5", не устанавливать ABS.В мае этого года кабмин принял решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года и постепенной отмене действующих смягчений. Так, оснащение автомобилей ABS станет обязательным с 1 декабря. Кроме того, документ подразумевает, что срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS продлен до 1 февраля 2024 года.