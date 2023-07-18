Делегация Владимирской области посетила новые регионы Российской Федерации: Донецкую Народную...

Делегация Владимирской области посетила новые регионы Российской Федерации:Донецкую Народную республику, Запорожье и Херсонщину.В подшефном нашему региону Докучаевске ДНР Александр Авдеев оценил ход восстановительных работ. Слово- Максиму Калашникову.Под обстрелами Докучаевск находится и сегодня - до линии боевого соприкосновения меньше двадцати километров. Свой вклад в воссстановление подшефного города вносит Владимирская область. Рабочие трудятся не покладая рук, отмечает губернатор Александр Авдеев. Как и в 40-е годы прошлого века владимирцы помогают Донбассу, который оказался на переднем крае защиты Отечества.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Год назад мы взяли шефство над Докучаевском. И выбрали перечень объектов, которые необходимо было в первую очередь отремонтировать - это крыши домов, это школа, в которую было попадание снаряда, это коммунальная инфраструктура, поставка техники.За помощь в возрождении воскресной школы благодарит её директор - отец Никита. Учебное заведение, как и многие другие здания в городе, пострадало от ударов ВСУ. Ремонтируют жилые дома и объекты инфраструктуры в том числе рабочие бригады из Владимира.- Восстановили кладку, заштукатурили. Здесь, где была пробоина непосредственно, там заложили, усилили металлом.Центральную городскую больницу не только восстановят, но оснастят новым оборудованием. В хирургическом отделении сейчас ремонт. Возводится новый медицинский блок, взамен разрушенного. Восстанавливают и образовательную школу № 4. Уже обновлён фасад - в тёмное время суток здание будет подсвечиваться в цвета российского триколора. Отремонтирована крыша, заменены окна. Осталось привести в порядок спортплощадку и внутренние помещения. Первого сентября школа, наконец, распахнёт свои двери.- Для них перемены заметны. Почему - потому что раньше делали они вот эти все ремонты.Доставили в Докучаевск и очередную партию груза из 33-его региона - спортинвентарь для школы, трактор и мусоровоз. Особенно нужна городу дорожно-строительная техника - в порядок приводят десятки километров дорог.Другая остановка - в Мариуполе, там губернатор посетил семью, которая в начале СВО выехала из города и жила в пункте временного размещения в Александрове. Старшее поколение уже вернулось, восстанавливает дом и ждёт полного воссоединения с родными.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Большое количество жилых домов построено, видно, что они обживаются. Видно, что уже люди здесь живут - машины стоят, завозится мебель.В ходе рабочей поездки Александр Авдеев посетил Запорожскую область, а также встретился с защитниками из нашего региона, которые держат рубежи на Херсонском направлении. Среди бойцов есть контрактники, которые в войсках совсем недавно. Военнослужащим привезли стройматериалы, медикаменты, инструменты. Всё, что необходимо для выполнения боевых задач. Также губернатор передал бойцам икону Смоленской Божьей Матери. Цель одна- вернуться домой с победой.Максим Калашников "Вести-Владимир" при содействии телеканала "Оплот -ТВ", Донецкая Народная республика