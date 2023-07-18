Детский пожарный отряд во Владимире выступит в финале проекта МЧС. Сегодня во Владимире пройдёт...

"Детский пожарный отряд" во Владимире выступит в финале проекта МЧС.Сегодня во Владимире пройдёт финальное занятие для первого набора образовательного проекта Главного Управления МЧС России по Владимирской области.Юные огнеборцы примут участие в пожарной эстафете, где продемонстрируют навыки, полученные на уроках в отряде. Детям предстоит надеть боевую одежду пожарного, проложить рукавную линию, потушить условный очаг возгорания и "отточить" умения работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. На самых сложных точках ребят будут страховать пожарные. "Экзамен" юные пожарные сдадут в пожарно-спасательной части № 2 на улице Горького областной столицы. Начало- в 16.00.