Атаксия Фридрейха – редкий диагноз поставили пациентке областной детской больницы. Подростка госпитализировали с жалобами на нарушение походки, неустойчивость и тремор рук. Врачи ОДКБ

Атаксия Фридрейха – редкий диагноз поставили пациентке областной детской больницы. Подростка госпитализировали с жалобами на нарушение походки, неустойчивость и тремор рук. Врачи ОДКБ заподозрили у ребенка редкое генетическое заболевание. В результате обследований медики выявили наследственную атаксию Фридрейха. Из публикации в социальных сетях ОДКБ Атаксия Фридрейха — генетическое заболевание, связанное с нарушением транспорта железа из митохондрий