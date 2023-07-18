Частично уложена плитка, устанавливаются элементы детской площадки – в мэрии рассказали о готовности Кутузовского сквера. Новое общественное пространство возле дома №53 на проспекте

Частично уложена плитка, устанавливаются элементы детской площадки – в мэрии рассказали о готовности Кутузовского сквера. Новое общественное пространство возле дома №53 на проспекте Ленина должно быть сдано уже 1 августа. Ход работ проконтролировал глава города Дмитрий Наумов, совместно со своими коллегами из администрации города. Во время проверки чиновники заметили, что на детской площадке уже играют