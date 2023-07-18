Еще одна деревня Владимирской области получила заслуженный приз от проекта Российское...

Еще одна деревня Владимирской области получила заслуженный приз от проекта "Российское село".Главный критерий конкурса - активное участие жителей в жизни населенного пункта.- Хлеб да соль, хлеб да соль дорогим гостям.Вот так хлебосольно встречают гостей жители деревни КопнинО Селивановского района. В ней проживает 318 человек. Все местные, дачников или тех, кто приезжает только на лето, нет. Жители очень активны и что самое главное- дружно занимаются улучшением своей деревни.Елена Будаева, директор Копнинского сельского дома культуры:- У нас есть детский сад, большой дом культуры, у нас есть библиотека, два магазина. Конечно градообразующие предприятие находится на нашей территории в деревне Копнино это ООО "Колпь".Большое, современное, автоматизированное. Это местное СПК "Колпь". На дойку коровы здесь ходят сами. Бурёнки четко знают свое расписание. Для большинства местных жителей ферма - возможность работать, не уезжая из дома.Сергей Ушаков, директор ООО "Колпь":- Я считаю, что успех предприятия - это не только само предприятие, это, конечно, люди на предприятии, люди вокруг предприятия, в том числе и наш населенный пункт. Конечно поддерживать статус предприятия нужно, наверное с населенного пункта, чтобы привлечь молодежь, привлечь туристов.Также в Копнино есть стадион, хоккейный корт, площадка для отдыха с летним театром, спортивный зал, тренажерный комплекс и живописный пруд с беседкой. Люди в этой деревне богаты на таланты. В доме культуры работают четыре детских кружка и три любительских объединения. Всё, что сделано в деревне - инициатива и усилия самих людей. На конкурс малых населённых пунктов "Российское село" федерального проекта партии "Единая Россия" жители Копнино направили заявку с идеей создания музея "Вторая жизнь мусора" и организации мастер-классов для детей и взрослых по использованию вторичного сырьяАйтуган Текегалиев, член регионального политического совета партии "Единая Россия":- Вот такие добрые веселые и дружные люди живут в деревне Копнино Селивановского района, мы следим за ними на их страничке вконтакте, где они создали группу и делятся со всеми теми достижениями, которые они реализовали в своем населенном пункте. Проект "Российское село" выбрал эту деревню не зря, потому что она отличилась наибольшей активностью в этом месяце.Уже 22 июля Копнино будет праздновать день деревни. В программе: выставка, представления и деревенские угощения.Федор Лалакин, Вести Владимир