Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.Предсказанияо том, что 17 июля 2023 случится что-то необыкновенное (и, разумеется,страшное), заполнили весь интернет наверное для того, чтобы 18 июля всевздохнули с облегчением и были счастливы просто потому, что ничего неслучилось. Ну или случилось, но оказалось не глобальной катастрофой. Хитраяидея! Что же на самом деле нас ждет 17 июля?Преждевсего, Новолуние. Солнце и Луна соединятся в Раке и образуют новый выбросэнергии, на которой мы будем двигаться целый месяц. Учитывая, что в этот жедень меняет знак пара Лунных узлов, а в момент Новолуния светила будутнаходиться ровно напротив Плутона, судьбоносных событий многим действительно неизбежать. Как минимум, как уровне понимания, что «так больше жить нельзя».Большойкрест, организованный на небе Солнцем, Луной, Плутоном и Узлами так покажетплоды наших усилий и достижений. Причем речь будет идти о больших масштабах –не о человеке в отдельности, а о целых народах.личном плане эта неделя может отметиться неважным самочувствием, нервнымнапряжением, цейтнотом, финансовыми потерями и сложностями в отношениях.Затормозившая во Льве Венера топчется на месте и теряет свой блеск. До началасентября ретро пауза этой планеты повернет вспять финансовые процессы илюбовные дела, поэтому делать важные покупки и создавать семью в этот периодкрайне нежелательно.в чем может помочь ретро Венера и конфигурация креста на звездной карте? Вотдыхе и заботе о себе, в домашних делах, в поездках по родным местам.Восстановить старую дачу, сделать ремонт родителям или отреставрироватьбабушкин комод получится просто блестяще.Прошлоестановится хорошим источником размышлений и вдохновения. Анализировать опытсвоей семьи на специальных онлайн курсах или самостоятельно – прекрасная идея.Ну а для новых дел у нас будет осень. До сентября же есть полное право отдыхатьи набираться сил.ОвенВсеновое – хорошо забытое старое. Вы будете часто вспоминать эту фразу в ближайшиеполтора года, т.к. в ваш знак на это время поселится Нижний Лунный Узел –астрологический персонаж, отвечающий за прошлое. Ждите сюрпризов и возвращений,опирайтесь на опыт (свой и чужой). Вас ждет интересный период!ТелецДолгожданноеосвобождение: прошлое наконец-то отклеит от Тельцов свои липкие лапки, и выстряхнете с себя переживания о былом. Но это процесс небыстрый и займет не однунеделю. А пока учитывайте сложное положение вашего Юпитера и будьте внимательны.Возможны проблемы с документами, учебой, поездками.БлизнецыДенежнаятема выйдет на первый план, и вам стоит быть особенно осторожными с крупнымисуммами, финансовыми организациями, кредитами, налогами. Не самая веселая темав середине июля, но что поделаешь, у звезд свой график! Тратьте деньгивдумчиво, а занимать их не стоит ни под каким предлогом.РакНоволуниев вашем знаке подчеркнет важность ваших личных предпочтений и идей. Вы поймете,что чужие советы и уж тем более цели не подходят вам ни под каким соусом. Бытьсобой – лучшее, что можно придумать! Завершайте дела, начатые месяц назад – ввоскресенье Солнце покинет ваш знак и его энергия растает.Лев23июля – важный день: Венера в вашем знаке станет ретроградной и пойдет назад, аСолнце переместится в ваш знак. С днем рождения, роскошные Львы! Начинайтепридумывать желания, чтобы загадать их в воскресенье. А всю неделю следует бытьочень осторожными и беречь свои силы, нервы – в общем, здоровье.ДеваМарсв вашем знаке едва освоившись бросился в драку с Сатурном, так что тихой имилой эту неделю вряд ли назовешь. В занятиях спортом, танцами, рискованныхразвлечениях на воде лучше сделать паузу до конца июля. А в начале неделибудьте внимательны в социальных сетях и чатах, могут быть неприятные сюрпризы.ВесыНоволуниев секторе карьеры – это продуктивный период, но не в этот раз. Отягощенноеразными нюансами, оно не принесет с собой радостного ветра перемен. Держите наконтроле ситуации на работе и в семье, думайте о глобальных целях – скоро ониизменятся, ведь в ваш знак до 2025 года перешел Верхний Лунный узел.СкорпионСкорпионам,которые находятся вдали от дома, а также ученикам и студентам, Новолуние можетустроить серьезную встряску. Будьте готовы на всякий случай к форс-мажорам.Участие в небесных баталиях вашей планеты Плутон намекает, что это важнаянеделя – вы будете на слуху и на виду, готовьтесь.СтрелецДажене думайте что-то покупать, брать ипотеку или кредит, заниматься валютой – какминимум в начале недели. В идеале вам следует прожить эту неделю с минимальнымитратами на самые обычные вещи. А уже со следующей недели Солнце во Льве добавиткрасок и радостей в вашу жизнь, потерпите.КозерогПлутонне ищет легких путей, и на этой неделе он снова покажет Козерогам свойхарактер. Вряд ли вы удивитесь, так как успели узнать эту планету за те 20 лет,что она просидела в вашем знаке. Старые проблемы потребуют новых решений,смелости и силы воли. У вас обязательно все получится!ВодолейДомашниедела, ситуация в семье, нагрузка на работе или хлопоты в отпуске – Водолеевждет насыщенная мелкими событиями неделя. Все это время вы можете быть остронедовольны собой – это Плутон и его фирменный сарказм. Пропускайте мимо ушейзамечания внутреннего критика и заботьтесь о своем здоровье.РыбыСсоравашего Сатурна с Марсом может обернуться как размолвкой с любимым человеком,так и противостоянием на работе, спорами с другом или партнером. А Новолуние вРаке готово спровоцировать конфликт вообще с кем угодно. Так что всю неделю вамбудет некогда думать о себе. Выделите на это хотя бы выходные!