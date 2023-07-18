Многострадальный объект завершён. Об этом сообщил в соцсетях губернатор области Александр Авдеев. Четыре года ученики занимались на улице. Построенный в 2018-м году спортзал не работал из-за

Многострадальный объект завершён. Об этом сообщил в соцсетях губернатор области Александр Авдеев. Четыре года ученики занимались на улице. Построенный в 2018-м году спортзал не работал из-за обнаруженных строительных недочётов. В результате объект доделывал новый подрядчик. В этом году область направила на спортзал допфинансирование. Исправление строительных ошибок стоило региону более 8 миллионов рублей. Как сообщает Александр