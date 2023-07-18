Балерина всея Руси жестко отомстила за публичную травлю. Анастасия Волочкова отплатила обидчице сполна.

Балерина всея Руси жестко отомстила за публичную травлю. Анастасия Волочкова отплатила обидчице сполна.Репутация светской львицы вышла за грани культуры с незапамятных времен. Будучи причастной к высокому искусству балета, Анастасия Волочкова не побоялась влезть в самую гущу скандального шоу-бизнеса и стать там персоной №1.От романтичных и трогательных пируэтов блондинка перешла к склокам, опрометчивым романам и банным процедурам в чем мать родила. Однако из-за этого она не перестала быть потрясающей женщиной с высоким уровнем интеллекта и выдающейся гибкостью.Впрочем, на бесконечных шпагатах, женихах и курьезах Анастасия Волочкова заработала статус жертвы, которую все время норовят обидеть. Причем не только коллеги, но и посторонние люди.Зимой 2023 года балерина побывала на шоу Алены Жигаловой, где увлеклась шампанским и взболтнула лишнего. Журналистка опубликовала жестокие и даже гнусные кадры с собеседницей, действуя наперекор этическим и моральным нормам. Опозоренная на всю страну Анастасия Волочкова заявила, что ее подставили.Только насмешек, упреков и порицаний в ее адрес меньше не стало. Люди разделились на два лагеря: одни поддерживали балерину и осуждали журналистку, другие же наоборот нахваливали Жигалову и унижали Волочкову.Наконец, балерина всея Руси свела счеты с соперницей, ярко высмеяв ее физические несовершенства в СМИ. выложил часть разговора с блондинкой, где та призывает обидчицу поднять "свою попу" и отправить в спортзал, а еще сесть на жесткую диету. Анастасия Волочкова всласть поиздевалась над особой, чьи параметры тела далеки от модельных.Кроме того, звезда шпагатов намекнула на отсутствие воспитания и духовного развития у Алены Жигаловой. "Я увидела ее вчера и помахала ей рукой. Она как фурия мимо меня пролетела — вот вам показатель", — подытожила Анастасия Волочкова.