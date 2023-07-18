Карантин по древесному вредителю - ясеневой изумрудной златке - установлен во Владимире. А также в...

Карантин по древесному вредителю - ясеневой изумрудной златке - установлен во Владимире.А также в прилегающих муниципальных районах. Это сделано по указанию Россельхознадзора. Площадь карантинной фитосанитарной зоны - больше ста тридцати тысяч гектаров.На неопределенный срок запрещена высадка растений, которые обеспечивают среду обитания и питание паразитам. Это ясень, клён ясенелистный, манчжурский орех, вяз Давида и вяз сродный. Также запрещается транспортировка и продажа посадочного материала и леосматериалов из необработанной древесины зараженных растений. Растущие деревья подлежат вырубке, осмотру на наличие насекомых, а древесные отходы и порубочные остатки - уничтожению. Ясеневая изумрудная златка - опаснейший карантинный вредитель. Особо опасны личинки личинки жука. Зараженное дерево погибает на третий-четвертый год.