Это ежегодные испытания мобильных робототехнических систем транспортировки, мониторинга и решения задач испытания транспортных средств на полигонах.

С 10 по 14 июля на полигоне «Берёзовая пойма» группы «ГАЗ» в Нижегородской области прошли Всероссийские полевые испытания беспилотных робототехнических систем «РОБОКРОСС – 2023».Это ежегодные испытания мобильных робототехнических систем транспортировки, мониторинга и решения задач испытания транспортных средств на полигонах. Соревнования включали в себя два основных этапа:испытания мобильных робототехнических систем – беспилотные транспортные системы выполняют задание на специально оборудованной трассе полигона;ADAS для роботизированных систем – дополнительные испытания мобильных робототехнических систем с элементами моделирования реальных дорожных ситуаций.В этом году участие в заездах транспортных средств приняли семь команд: из Коврова, Москвы, Ульяновска и Санкт-Петербурга.Ковровскую академию представляла команды «KSTA Team». В состав команды вошли студенты кафедры робототехники и комплексной автоматизации Редькин Антон, Адесский Алексей, Кашицын Юрий, Осипов Роман и Кочин Дмитрий.Руководитель команды – начальник научно-информационного отдела КГТА, кандидат технических наук КГТА Карпенков Андрей Сергеевич, консультант – доцент кафедры робототехники и комплексной автоматизации, кандидат физико-математических наук Мартынов Олег Владимирович.В испытаниях был задействован роботизированный автомобиль «Газель Next», переданный компанией «ГАЗ».В основном испытании мобильных робототехнических систем беспилотникам необходимо было выполнить задание на специально оборудованной трассе полигона: проехать трассу в двух направлениях, объезжая произвольно расставленные препятствия (бочки и дорожные пластиковые барьеры).«Оба заезда мы выполнили идеально!», – отметил руководитель команды Карпенков Андрей Сергеевич.Испытания ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, Системы активной помощи водителю) для роботизированных систем, которые работают в автономном режиме, включало следующие задания:параллельная парковка,перпендикулярная парковка задним ходом,распознавание дорожных знаков и сигналов светофора,змейка задним ходом,этап «Городская маршрутка».«Стоит отметить, что в этапе «Городская маршрутка» только мы и команда из Ульяновска принимали участие на автомобилях с механической коробкой передач. Одна из проблем прошлого года, которую нам удалось решить, это движение Газели с места на подъеме без отката назад. С основным заданием справились хорошо – проехали без штрафных балов», – рассказывает Андрей Сергеевич.Еще команде предстояло пройти этап защиты Инженерной книги – документа с описанием технических и технологических решений, которые используются в беспилотном транспортном средстве, а также ресурсов и результатов испытаний.По результатам соревнований команда «KSTA Team» одержала победу в полевых испытаниях беспилотных систем «РОБОКРОСС – 2023».«Мы ехали за победой! Мы начали усердно готовиться уже в прошлом году – решали технические задачи, тестировали промежуточные успехи на территории вуза, делали контрольные заезды и зимой, и в межсезонье. Благодаря интенсивной работе команды до соревнований, а также слаженной работе непосредственно на полигоне нам удалось в этом году победить. Благодарю студентов, за их включенность в работу, а также выражаю благодарность Олегу Владимировичу Мартынову, который оказывал содействие в работе над задачами. А также благодарю руководство вуза за поддержку проекта», – комментирует руководитель команды Карпенков Андрей Сергеевич.Поздравляем команду с победой! Успехов и новых достижений!Реклама.