В конце июля владимирцам предстоит пережить очередное сильное похолодание.

В конце июля владимирцам предстоит пережить очередное сильное похолодание. Синоптики прогнозируют новое ухудшение погодных условий.Уже 23 июля температура воздуха в региональном центре не будет превышать +17 градусов Цельсия. Ожидаются обильные дожди, а порывы ветра смогут достигать 10 м/с.С понедельника, 24 июля, на улице станет ещё неприятнее. Осадки продолжатся, а столбики термометров опустятся до +16 градусов.Самым прохладным днём на предстоящей неделе должен стать вторник. За окном будет всего +14 градусов, а дожди усилятся.Во второй половине недели незначительно потеплеет.